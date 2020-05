WHO ने दी बड़ी चेतावनी, संभव है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के आपात निदेशक डॉ. माइक रेयान ने बुधवार को की गई मीडिया ब्रीफिंग में कोरोना वायरस कब गायब हो जाएगा की भविष्यवाणी करने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका कोई टीका भी पाया जाता है, तब भी वायरस को नियंत्रित करने के लिए "बड़े पैमाने पर प्रयास" की जरूरत होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. रेयान ने कहा, "यह बात सामने लाना महत्वपूर्ण है कि यह वायरस हमारे समुदायों में केवल एक और स्थानिक वायरस बन सकता है, और हो सकता है कि यह वायरस कभी जाए ही नहीं। एचआईवी दूर नहीं हुआ है, लेकिन हम वायरस के साथ रहने लगे हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि यह बीमारी खत्म गायब हो जाएगी।" वर्तमान में 100 से अधिक टीके विकसित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि खसरा जैसी कई अन्य बीमारियां हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, उनके लिए टीके होने के बावजूद ये समाप्त नहीं हुई हैं।

