COVID-19 मरीजों का जल्द हो सकेगा इलाज! देश में एंटीवायरल दवा के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

मुंबई। देश में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। सबकुछ सही रहा तो जल्द ही COVID-19 के इलाज की दवा भारत में मिल जाएगी। दरअसल ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इस महामारी से बचाव के लिए एंटीवायरल टैबलेट फेविपिरवीर ( Favipiravir ) पर क्लीनिकल परीक्षण का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई है।

ग्लेनमार्क ने अप्रैल के अंत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से इसकी स्वीकृति प्राप्त की थी। Favipiravir जापान में Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd के Avigan का एक जेनेरिक वर्जन है।

मंगलवार को कंपनी द्वारा जारी एक एक बयान में कहा गया, "क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो गया है और भारत के 10 प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को इसके अध्ययन के लिए शामिल किया जा रहा है। ग्लेनमार्क का अनुमान है कि जुलाई या अगस्त तक यह अध्ययन पूरा हो जाएगा।"

ग्लेनमार्क ने अपनी इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के माध्यम से सक्रिय फार्मा घटक (एपीआई) और उत्पाद के लिए इसके यौगिकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। Favipiravir इन्फ्लूएंजा वायरस के खिलाफ कारगर होती नजर आई है और नोवेल इन्फ्लूएंजा वायरस संक्रमण के उपचार के लिए जापान ने इसे अनुमति दी है। अगर इस मॉलीक्यूल का व्यवसायीकरण किया जाता है तो भारत में इसका ब्रांड नाम FabiFlu के रखा जाएगा।

