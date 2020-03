Coronavirus: लॉकडाउन के बीच जुमे की पहली नमाज आज, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की घर रहने की अपील

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) का कोहराम मचा हुआ है। देशभर में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 675 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो ये कि लॉकडाउन ( Lock Down ) के बीच पहली जुमे की नमाज आज है।

इस दिन का इस्लाम धर्म में खासा महत्व होता है। कोरोना के चलते मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB ) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने मुस्लिमों से घर पर नमाज पढ़ने की अपील की है।

खालिद रशीद ने कहा है कि जुमे के दिन मस्जिदों में जाकर नमाज न पढ़कर अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें।

It is need of the hour that people offer prayers at their homes and follow the advisory regarding the #CoronavirusLockdown: Mukarram Ahmed, Imam Fatehpuri Masjid (26.03.2020) https://t.co/t18gK5yTIc pic.twitter.com/WMtn5p1TWs