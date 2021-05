Coronavirus In India: कोरोना से बड़ी राहत, नए मामलों में खासी गिरावट, जानिए क्या रहा बीते 24 घंटों का आंकड़ा

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की दूसरी लहर का लेकर मचा कोहराम भले ही जारी हो, लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। देश में कोरोना के नए मामलों में खासी कमी देखने को मिल रही है।

बीते 24 घंटों में एक बार फिर देश में कोरोना के दैनिक मामले कम आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो रोजाना सामने आने वाले मामले 4 लाख की संख्या को पार कर गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब यह संख्या तीन लाख के नीचे पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 2.81 लाख के करीब नए मामले सामने आए हैं।

India reports 2,81,386 new #COVID19 cases, 3,78,741 discharges and 4,106 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,49,65,463

Total discharges: 2,11,74,076

Death toll: 2,74,390

Active cases: 35,16,997



Total vaccination: 18,29,26,460 pic.twitter.com/RJCDwbzyha