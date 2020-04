COVID-19: सर्वदलीय बैठक में PM का संकेत, एक झटके में खत्म नहीं होगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने एक बार और साफ संकेत दिए हैं कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन ( Lockdown ) की मौजूद अवधि खत्म होते ही इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकेगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक ( All party meeting ) में उन्होंने कहा कि यह सोशल एमरजेंसी जैसे हालात हैं। लॉक डाउन के संबंध में कोई भी फैसला वे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर के ही लेंगे।

विपक्षी पार्टियों के भी अधिकांश नेताओं ने जरूरी सख्ती के लिए अपनी सहमति दी है।

Had an in-depth interaction with leaders of various political parties earlier today. Leaders shared their views on tackling COVID-19 and the way ahead. https://t.co/XoDKj52MoW

Aarogya Setu is an important step in our fight against COVID-19. By leveraging technology, it provides important information. As more and more people use it, it’s effectiveness will increase. I urge you all to download it.https://t.co/VaiPIjhxM2https://t.co/8Irj6ApmOQ pic.twitter.com/L91vaLlCCq