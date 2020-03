नई दिल्‍ली। भारत में कोरोना से संक्रमित ( coronavirus ) मरीजों की संख्या लगातर बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 337 हो गई है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बड़ा कदम उठाया है। ICMR ने मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना का टेस्ट अपने यहां करने की मंजूरी दे दी है।

निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना ( Coronavirus in india ) के जांच की कीमत 4,500 रुपए तय की गई है। इसमें 3000 रुपए में जांच और 1500 रुपए में स्‍क्रीनिंग भी शामिल है। लेकिन सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह बिना किसी कारण कोरोना की जांच से बचे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, हर किसी को जांच कराने की जरूरत नहीं है। जांच उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो विदेश यात्रा से लौटे हैं या फिर उनसे संपर्क में आए हैं। ICMR के एक अधिकारी की माने, 'ऐसा देखा गया है कि कोई भी कोरोना ( Covid-19 ) की जांच मुफ्त में नहीं कराना चाहता। इस वजह से कोरोना टेस्ट ( Corona Test ) के लिए हर लैब में 4,500 से 5,000 रुपए के बीच कीमत रखने को कहा गया है।'

24 घंटे में कोरोना के 80 मरीज

दुनियाभर में कोरोना वायरस ने कहर मचाया दुआ है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 1100 तक पहुंच गया है। भारत में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पीछले 24 घंटे में कोरोना के 80 मरीज सामने आए हैं। जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ कर 337 हो गया है।

आज से जनता कर्फ्यू ( janata curfew ) शुरू

देश भर में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने आज से लोगों को सुबह सात बजे से रात के 9 बजे तक सोशल डिस्टेंस मेंटेंन करने की सलाह दी है। इसे पीएम ने जनता जनता कर्फ्यू ( janata curfew ) नाम दिया है। जनता कर्फ्यू रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने-अपने घर में ही रहेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेंन करें। फिलहाल देश का मिजाज देख कर ऐसा लग रहा है कि हर भारतीय कोरोना की चेन तोड़ने को तैयार हैं।

