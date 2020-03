Coronavirus LIVE: केंदीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने कोरोना के शक में खुद को किया आइसोलेट

नई दिल्ली। भारत में कोरोना ( Corornavirus ) का कहर जारी है। अब तक भारत में कोरोना ( Corornavirus in india ) की वजह से 128 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, महाराष्ट्र में कोरोना ( coronavirus in mahatashtra ) की वजह से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का यह पहला और देश में तीसरा मामला है।

केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ( V. Muraleedharan ) ने कोरोना वायरस संक्रमण के शक में खुद को लोगों से अगल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुरलीधरण कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले 63 साल के व्यक्ति के इलाज में लगे एक डॉक्टर के संपर्क में आए थे। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है।

मरीज का राजधानी मुंबई के कस्तूरबा हॉस्टिपल में इलाज चल रहा था। लेकिन मंगलवार को 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई।बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 39 मामले सामने आए हैं। इनमें एक तीन साल की बच्ची भी शामिल है। बच्ची के माता-पिता भी कोरोना के वायरस से संक्रमित हैं।

कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई पुलिस ने धारा 144 लागू कर चुकी है। वहीं, ग्रुप टूर पर रोक लगा दी गई है। वहीं, पुणे में अब तक सबसे ज्यादा 16 मामले सामने आ चुके हैं।

बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए ग

कोरोना वायरस से बचाव के लिए महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए गए है।यहां दोनों ओर से आने जाने लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

कर्नाटक से कोरोना के दो नए मामले

कल देर रात कर्नाटक से भी कोरोना के दो नए मामले सामने आए । जिसके बाद कर्नाटक में कोरोना के 10 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

सिद्धि विनायक मंदिर बंद

सिद्धि विनायक मंदिर बंद कोरोना का असर आस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई में कोरोना के डर से सिद्धि विनायक मंदिर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलाव ऐसे पांच क्षेत्रों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं , जहां से कोरोना के बढ़ने की ज्यादा आशंका है। पुणे का शनिवार वाडा किला भी अस्थायी रूप से जनता के लिए बंद हो गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह कोरोना से संक्रमित मामलों की पुष्टि करते हुए एक सूची जारी की थी। इस लिस्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल 125 मामले सामने आए हैं।

