Covid -19 : 24 घंटे में कोरोना से 217 की मौत, 18,177 नए मामले आए सामने

नई दिल्ली। देशभर में कोरेना वायरस का संक्रमण जारी है। राहत की बात ये है कि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कारोना वायरस संक्रमण के 18,177 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 217 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में अबतक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ 3 लाख 23 हजार 965 हो गई है। 217 नई मौतें के बाद कुल मौतों की संख्या 1,49,435 हुई।

India reports 18,177 new COVID-19 cases, 20,923 recoveries, and 217 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,03,23,965



Active cases: 2,47,220



Total recoveries: 99,27,310



Death toll: 1,49,435 pic.twitter.com/U5xEGTaei4