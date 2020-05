Covid-19 : आनंद महिंद्रा ने पोस्ट की फ्लाइट के अंदर की तस्वीर, कहा - 6 महीने पहले देखता तो सोचता...

नई दिल्ली। लॉकडाउन चार के बीच 25 मई से घरेलू उड़ान बहाल होने के बाद पहली बार हवाई जहाज के अंदर का माहौल और नजारे को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा चौंक गए। कोरोना संकट की वजह से प्लेन के अंदर के बदले माहौल और नजारे की तस्वीर लेने से वह नहीं चूके।

प्लेन के अंदर का नजारा देखकर वह इतना संजीदा हुए कि उन्होंने खुद की खींची तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। वही तस्वीर अब सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सुर्खियों में है। इसे 9 हजार से ज्यादा बार री-ट्वीट किया जा चुका है।

If you had shown me these photos just six months ago, I would have presumed they were taken on the sets of a science fiction movie... pic.twitter.com/b5UBAr7esh