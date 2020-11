Covid-19 : महीनों बाद आम जनता के लिए फिर से खुले केरल के Beaches

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े केरल के समुद्री तटों को राज्य सरकार ने आम जनता के लिए आज से खोल दिया। सरकार के इस फैसले से पर्यटन कारोबार को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद से केरल के समुद्री तटों पर पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले दिन कोच्चि के तटों पर लोग इस छूट का लुत्फ उठाते भी देखे गए हैं। केरल सरकार ने रविवार को अपने समुद्री तटों को फिर से खोलने का आदेश दिया था।

Beaches in #Kerala re-open for public from today after months-long closure due to COVID19 pandemic; visuals from Kochi pic.twitter.com/x5aujT8y6c