देश में Coronavirus से तबाही: Gujarat में श्मशान हुए Full, पहुंच रहे क्षमता से दुगने शव

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में भारी तबाही मचा रखी है। भारत में शुक्रवार को कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या तीन लाख को पार कर गई है, जिसमें से एक लाख केस अकेले महाराष्ट्र ( Coronavirus Case in Maharashtra ) में ही हैं। कोरोना ( Coronavirus Outbreak ) के कहर का आलम यह है कि देश के कई राज्यों के तो श्मशान ( Crematorium ) तक फुल हो गए हैं। दिल्ली में जहां कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के बढ़ते संक्रमण की वजह से श्मसान फुल हो चुके हैं, वहीं गुजरात ( Gujarat ) में इससे भी बुरा हाल है। यहां श्मशान में शव क्षमता से दुगनी संख्या में पहुंच रहे हैं।

जानकारी के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद के श्मशान में इन दिनों क्षमता से दोगुने संख्या में शव पहुंच रहे हैं। हाल यह है कि शवों के अंतिम संस्कार करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस से अब तक 1385 लोगों की मौत हो चुकी है।

सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में 24 घंटे के भीतर ही कोरोना वायरस से 38 लोगों की जान चली गई है। हाल यह है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के शव हॉस्पिटल से सीधे श्मशान घाट पहुंचाए जा रहे हैं। जबकि श्मशान घाट में भी मृतक के परिवार से एक या दो लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं।

अंतिम संस्कार के समय परिजनों को केवल एक बार मृतक का चेहरा दिखा दिया जाता है, जबकि उसको छूने की इजाजत नहीं दी जाती। अहमदाबाद में श्मशान घाट के प्रभारी जितेन्द्र मकवाना ने जानकारी देते हुए बताया कि वीएस श्मशान घाट में अब रोजाना 25 से 30 शव आ रहे हैं, जबकि यहां पहले केवल 10 से 12 लोगों के ही अंतिम संस्कार किए जाते थे।