COVID-19 पर दिल्ली सरकार की नई पहल, corona से मौतों की जांच के लिए चार कमिटी का गठन

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus in India) की चपेट में हैं। आलम ये है कि कोरोना संक्रमितों (COVID-19) का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, एक अगस्त से Unlcok 3.0 की घोषणा हो गई है। इसी बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कोरोना वायरस को बड़ा ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने COVID-19 से हुई मौतों की जांच के लिए चार कमिटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि ये टीम उन हॉस्पिटल की निरीक्षण करेगी, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।

AK ने किया चार कमिटी का गठन

दरअसल, कुछ समय पहले तक देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना (coronavirus in Delhi) के काफी केस सामने आए थे। साथ ही मौतें भी ज्यादा हुई थीं। हालांकि, बाद में इस पर कंट्रोल किया गया और राज्य में अब निरंतर स्थिति सुधर रही है। लिहाजा, अब सरकार ने मौतों की जांच के लिए चार कमिटियों (Delhi government sets up four panels) का गठन किया है। बताया जा रहा है कि हर कमिटी में चार डॉक्टर्स होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने कहा,' दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम हुआ है। लेकिन, अभी इसे और कम करना होगा। हर व्यक्ति की जान की कीमत है और इसे बचाना जरूरी है। लिहाजा, चार कमिटियों का गठन किया गया है। ' ये कमिटी उन हॉस्पिटल का दौरा करेगी, जहां अभी भी ज्यादा से मौतें हो रही हैं। AK ने ट्वीट ( Arvind Kejriwal Tweet ) करते हुए लिखा, 'दिल्ली में करोना से होने वाली मौतों में कमी आयी है।लेकिन इसे और कम करना है। हमने Doctors की 4 कमेटी बनायी जो इन अस्पतालों का Inspection करके सुझाव देगी-1.जहां अभी भी ज़्यादा मौत हो रही हैं 2.जहां के वार्ड में ज़्यादा मौत हो रहीं हैं,यानी मरीज़ को समय पर ICU नहीं ले ज़ाया गया।'

दिल्ली में करोना से होने वाली मौतों में कमी आयी है।लेकिन इसे और कम करना है।आज हमने doctors की 4 कमेटी बनायी जो इन अस्पतालों का inspection करके सुझाव देगी-



1-जहां अभी भी ज़्यादा मौत हो रही हैं



2-जहां के वार्ड में ज़्यादा मौत हो रहीं हैं,यानी मरीज़ को समय पर ICU नहीं ले ज़ाया गया pic.twitter.com/3sdC0DbyiJ — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 30, 2020

एक लाख 30 हजार के पास COVID-19 आंकड़ा

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कमिटियों में दो इंटरनल मेडिसिन और दो एनेस्थीसिया से है। कमिटियां आवंटित हॉस्पिटल का निरीक्षण करेगी और जांच करेगी कि मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। साथ ही कमिटी यह भी पता लगाएगी कि कोरोना से जिनकी मौत हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की इस पहले से कोरोना पर और ज्यादा काबू पाया जा सकता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों (COVID-19 Cases in Delhi) का आंकड़ा 130,467 पहुंच गया है। जबकि, 3936 लोगों की मौत हो चुकी है।