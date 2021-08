उपलब्धि: सात राज्यों में तीन करोड़ से अधिक टीकाकरण, देशभर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ पार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर गया है। सात राज्य ऐसे हैं जहां पर तीन करोड़ से अधिक टीकाकरण की संख्या पहुंच चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने कोविड के खिलाफ एक एतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। सभी को बधाई एवं स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद।’

बता दें कि भारत में इसी साल 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकऱण अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद से लगातार चरणबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाते गया और अब भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। भारत में अभी कोरोना के खिलाफ तीन टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें से दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 16 जनवरी से ही लगाया जा रहा है, जबकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी को कुछ दिनों पहले ही इजाजत मिली है।

PM मोदी ने किया ट्वीट

आपको बता दें कि देशभर में वैक्सीनेश का आंकड़ा 50 करोड़ पार करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि उम्मीद है कि सबको टीका लग जाएगा। उन्होंने लिखा 'COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक मजबूत प्रोत्साहन मिला है। टीकाकरण की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है।हमें उम्मीद है कि हम इस आंकड़े को और बढ़ाएगें और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे नागरिकों को #SabkoVaccineMuftVaccine अभियान के तहत टीका लगाया जाए।'

India’s fight against COVID-19 9 receives a strong impetus. Vaccination numbers cross the 50 crore mark. We hope to build on these numbers and ensure our citizens are vaccinated under #SabkoVaccineMuftVaccine movement.