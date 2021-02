Covid-19 : 58 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके, कोरोना के 11,831 नए मामले आए सामने

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है। अभी तक 58 लाख से ज्यादा कोरोना वारियर्स टीका लगवा चुके हैं। इस बीच 24 घंटे में 11,883 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना है।

India reports 11,831 new #COVID19 cases, 11,904 discharges, and 84 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,08,38,194

Total discharges: 1,05,34,505

Death toll: 1,55,080

Active cases: 1,48,609



Total Vaccination: 58,12,362 pic.twitter.com/y1Os7ZMXnb