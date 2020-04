भारतीय सेना ने जवानों को दी चेतावनी, आरोग्य सेतु ऐप का सावधानी से करें इस्तेमाल

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कॉन्टैक्ट-ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए भारत सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। इस बीच भारतीय सेना ने बुधवार को अपने कर्मियों, बुजुर्गों और परिवारों के लिए जारी अपनी सलाह दोहराई है और जोर दिया है कि ऐप डाउनलोडिंग के दौरान मोबाइल फोन पर मौजूदा साइबर सुरक्षा नीतियों का पालन किया जाए।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने बुधवार को सेवा कर्मियों को सलाह दी है कि वे कार्यालयों, परिचालन क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों में ऐप का उपयोग न करें। कर्मियों से इस ऐप में रैंक और नियुक्ति सहित सेवा की पहचान का खुलासा नहीं करने के लिए कहा है।

#COVID19



Serving personnel, #Veterans & families of #IndianArmy advised to use "Aarogya Setu" App for duration of #COVID19. pic.twitter.com/XwVjIEja3D