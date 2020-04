'जान है तो जहान है' से 'जान भी जहान भी', क्या है पीएम मोदी का संदेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान 'जान भी और जहान भी' की बात पर जोर दिया। तीन हफ्ते पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में 'जान है तो जहान है' का संदेश दिया था। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अपने संदेश में जान और जहान दोनों पर जोर क्यों देने की बात की है। क्या प्रस्तावित लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर मोदी की नई रणनीति इसी जान और जहान के संदेश में छिपी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के अब मायने तलाशे जा रहे हैं।

क्या लॉकडाउन- 1 के दौरान पहले से कम रही कोरोना के संक्रमण की दर? लॉकडाउन- 2 से हैं क्या उम्मीदें?

माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद बढ़ने जा रहे लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी नई रणनीति अपनाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी करेंगे। खास बात है कि पीएमओ सूत्रों ने सोमवार से मंत्रियों और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को मंत्रालयों में बैठकर काम करने को कहा है। इससे सरकार की आगे की रणनीति पता चल रही है।

टोटल लॉकडाउन में मिल सकती है ढील

सूत्रों का कहना है कि तीन हफ्ते बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 'जान है तो जहान है' को जान भी और जहान भी में बदल दिया, उससे पता चलता है कि इसी संदेश में उनकी आगे की रणनीति छिपी है। मसलन, अब सरकार का फोकस जान बचाने के साथ ही लॉकडाउन के कारण ठंडे पड़ चुके उन कल-कारखानों और सरकारी और निजी दफ्तरों को कुछ शर्तों के साथ फिर से खोलने पर होगा।

Had yet another fruitful interaction with all Chief Ministers, the third such one in the last few days. We continued the extensive deliberations relating to the COVID-19 situation in India. https://t.co/nrCQW4lbOR