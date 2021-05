लॉकडाउन होगा या नहीं? पीएम मोदी ने की कई मुख्यमंत्रियों संग चर्चा

नई दिल्ली। देश में बिगड़ते कोरोना वायरस के हालात के बीच देशवासियों के मन में लॉकडाउन लागू होने को लेकर शंका मंडरा रही है। कई राज्यों में संपूर्ण/आंशिक/सप्ताहांत/रात्रि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहाकार तीसरी लहर आने की चेतावनी दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं, देखने वाली बात होगी।

हालांकि, इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने गुरुवार को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से गुरुवार को उनके राज्यों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी कोरोना के हालात को लेकर पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नरों से भी बात की।

दरअसल, आंध्र प्रदेश देश के उन 10 राज्यों में शामिल है, जिनमें देश के 70 प्रतिशत से अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, तेलंगाना में 77,127 सक्रिय मामले और आंध्र प्रदेश में ऐसे मामले 1,70,588 हैं। ओडिशा में एक्टिव केस की संख्या 71,134 और झारखंड में 59,532 सक्रिय मामले हैं।

PM Narendra Modi spoke to CMs of Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, and Jharkhand about the #COVID19 related situation in their states. He also spoke to LGs of Puducherry and Jammu & Kashmir about the Covid situation in the UTs: Govt of India Sources



(File photo) pic.twitter.com/YdC5UbHTak — ANI (@ANI) May 6, 2021

इसके अलावा वायरस की दूसरी लहर के दौरान पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में COVID-19 मामले में वृद्धि देखने को मिली है। पुडुचेरी में 11,717 सक्रिय मामले और जम्मू और कश्मीर में 39,628 सक्रिय मामले हैं।

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने देश में COVID-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में COVID के प्रकोप पर एक विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें उन 12 राज्यों के बारे में बताया गया जिनमें 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और उन्होंने इस महामारी के भारी बोझ तले दबे जिलों के बारे में भी जानकारी दी गई।

उन्हें राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के बारे में भी ताजा अपडेट दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रमुख संकेतकों के बारे में मदद और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

No lockdown will be imposed in Telangana: CM K Chandrasekhar Rao



(File photo) pic.twitter.com/ntwTAOa5TB — ANI (@ANI) May 6, 2021

जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से कहा कि अस्पतालों में बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ है और कोरोना रोगियों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर उपाय किए जा रहे हैं।

वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने देर रात घोषणा की कि प्रदेश में कोई भी लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा।