Covid-19 : पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना, पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने जताया आभार

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर बदस्तूर जारी है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी चेनम्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना है। इसकी सूचना मिलने के तत्काल बाद पर पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर पर्वू पीएम और उनकी पत्नी के बारे में स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही दोनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

I'm grateful to PM Narendra Modi for calling & enquiring after my health. I'm deeply moved by his offer to get me treated in any hospital of my choice in any city. I assured him that I am being looked after well in Bangalore, but will keep him informed: Former PM HD Devegowda pic.twitter.com/dD1xHQ9kHS