अब दिल्ली में आसान नहीं होगी इन 5 राज्य से आने वालों के लिए एंट्री, पहले पूरी करना होगी ये खास शर्त

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में एंट्री करना अब आसान नहीं होगा। राजधानी में प्रवेश के लिए पांच राज्यों से आने वालों को लोगों को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते नए मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है। देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की एंट्री को लेकर राज्य सरकार कुछ नियम लागू करने की तैयारी में है।

इन पांच राज्यों से आने वालों पर नजर

दिल्ली सरकार महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर सकती है।

Travellers from Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Punjab will need a negative coronavirus test report to enter #Delhi from 26th February till 15th March