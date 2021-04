दिल्ली में Corona की रफ्तार पर ब्रेक के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 26 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus In Delhi ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर केजरीवाल सरकार तक लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कर्फ्यू ( Curfew in Delhi ) की मियाद 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद किया गया है।

यह भी पढ़ेँः देश में डराने वाले हैं Corona के नए आंकड़े, एक बार फिर टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड

Delhi likely to be under curfew for seven days. Announcement expected shortly. #COVID19 pic.twitter.com/OTlLHR3NLl