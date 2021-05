Cyclone Yaas: आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है 'यास', अलर्ट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान Tauktae के कहर मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान 'यास' ( Cyclone Yaas ) का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में ‘चक्रवाती तूफान’ (Cyclonic Storm) के मद्देनजर ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार भी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था की तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान तौकते ने महाराष्ट्र, गुजरात समेत कर्नाटक और केरल में भी जमकर असर दिखाया।

