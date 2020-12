Cyclone Burevi: आज तमिलनाडु-केरल के तट से टकराएगा 'बुरेवी', तैनात हुईं NDRF की टीमें

नई दिल्ली। देश का चौथे चक्रवाती तूफान 'बुरेवी' ( Cyclone Burevi ) को लेकर भारती मौसम विभाग ( IMD ) ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को तूफान बुरेवी देश के दो राज्यों में टकराएगा। ऐसे में इन राज्यों में प्रशासन की ओर से की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ समेत अन्य टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

चक्रवती तूफान बुरेवी के 4 दिसंबर को तमिलनाडु और केरल के तट पर तक आने का अनुमान है। आपको बता दें कि हाल में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार ने जमकर तबाही मचाई थी। महज डेढ हफ्ते में इस राज्य में दूसरे तूफान की आहट से लोगों को डर का माहौल है, हालांकि प्रशासन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है।

पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।

The Centre has been apprised about the preparations taken by the state. Today morning I spoke with Union Home Minister Amit Shah. He offered all help from the Centre. All efforts taken by state was convened to him: Kerala CM Pinarayi Vijayan https://t.co/6RRDrtgb8S