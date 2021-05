ओडिशा में दिखने लगा चक्रवात Yaas का असर, तटीय जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू

भुवनेश्वर। चक्रवाती तूफान तौकते के खौफ से अभी लोग उबरे भी नहीं हैं कि अब चक्रवात यास (Cyclone Yaas) का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवात यास का असर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखाई भी देने लगा है।

इतना ही नहीं, तटीय जिलों में मध्यम गति के हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है। समुद्र में उठ रही ऊंची-ऊंची लहरों से लोगों में डर का माहौल है। हालांकि, राहत-बचाव के लिए पहले से ही सेना और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।

बता दें कि ओडिशा के अलावा यास का असर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले भी में देखने को मिल रहा है। यहां पर मंगलवार को दिन भर तेज हवाएं चली और शाम को बूंदाबांदी हुई। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। यास से होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

#WATCH Rain lashes Odisha's Chandipur as cyclone Yaas is expected to make landfall at Balasore coast on May 26#Odisha pic.twitter.com/YBh696l2eC