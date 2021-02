देश की 62 छावनियों को बड़ी सौगात, अब सबकुछ हो जाएगा ऑनलाइन

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक कार्यक्रम के दौरान ई-छावनी पोर्टल को लांच किया। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस पोर्टल का लक्ष्य है कि मल्टी-टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 62 कैंटोनमेंट बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवाएं प्रदान करना है।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh launches e-Chhawani portal. CDS Gen Bipin Rawat is also present at the event.



The portal aims to provide online municipal services to more than 20 lakh citizens across 62 Cantonment Boards through a multi-tenancy central platform. pic.twitter.com/AD0jTvdUrC