धूप के बीच शीत लहर का सितम जारी, कोहरे से दिल्ली आने वाली 19 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। दिल्ली आने वाली 19 ट्रेनें आज भी लेट से चल रही है। रेलवे के मुताबिक, घने कोहरे ( Thick fog )

की वजह से ये ट्रेनें लेट ( Train Late ) से आ रही हैं। ये ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं।

नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस 2 घंटे, गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 घंटे, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटे, भागलपुर आनन्द विहार एक्सप्रेस 2 घंटे लेट से चल रही हैं।

दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस 2.5 घंटे, मुम्बई अमृतसर एक्सप्रेस 3.15 घंटे, बरौनी दिल्ली, वैशाली एक्सप्रेस 2.45 घंटे लेट से दिल्ली आ रही हैं।

India Meteorological Department: dense fog recorded in isolated pockets over East Rajasthan, West Madhya Pradesh & Bihar; moderate to dense fog in isolated pockets over West Uttar Pradesh & Punjab pic.twitter.com/e69cYI4WLC