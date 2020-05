दिल्ली : टिकरी कलां स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक

नई दिल्ली। बुधवार तड़के दिल्ली ( Delhi ) के टिकरी कलां में एक स्क्रैप गोदाम ( Scrap warehouse ) में भीषण आग लग गई। आग की घटना में स्क्रैप गोदाम जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग की सूचना मिलने के बाद दिल्ली अग्निशमन सर्विस ( Delhi Fire Service ) के 30 वाहन मौके पर पहुंच गए। घंटों की मशक्कत के बाद फायरकर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया।

Delhi: Fire breaks out at a godown in Tikri border area. 30 fire tenders are present at the spot. Fire-fighting operation underway. More details awaited. pic.twitter.com/A1jHNQugzV