Delhi में Amit Shah ने जाना Coronavirus का हाल, हाईलेवल मीटिंग में लिया यह फैसला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 की समीक्षा की। अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आने वाली स्थिति को देखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया दिल्ली में कुछ खास स्थानों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट दोगुना किया जाएगा।

Delhi: A meeting called by Union Home Minister Amit Shah over #COVID19 situation in the national capital, is underway at North Block.



Union Health Minister Dr Harsh Vardhan, Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal, CM Arvind Kejriwal, & other officials are present at the meeting. pic.twitter.com/41nvkRzNpr — ANI (@ANI) November 15, 2020

इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर की मोबाइल टेस्टिंग वैन को तैनात किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan), दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) और सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) मौजूद रहे।

#WATCH "Centre has assured 750 ICU beds will be made available at the DRDO center. The no. of #COVID19 tests conducted daily to be increased to over 1 lakh," says Delhi CM after review meeting called by Union Home Minister Amit Shah on COVID situation in Delhi pic.twitter.com/evolyJAaR9 — ANI (@ANI) November 15, 2020

बैठक में अमित शाह ने कहा कि राजधानी में कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के पर्याप्त इलाज के लिए कुछ एमसीडी हॉस्पिटल्स को कोरोना समर्पित हॉस्पिटल्स में परिवर्तित किया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस समय आईसीयू बेड सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।

The number of RT-PCR tests to be doubled in #Delhi. Mobile Testing Vans of ICMR and Health Ministry to be deployed at vulnerable spots. Few MCD hospitals to be converted into COVID dedicated hospitals for treatment of COVID patients with mild symptoms: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/zO5zpktmZe — ANI (@ANI) November 15, 2020

इस समस्या से निजात पाने के लिए आईसीयू बेड़ों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाने के लिए केंद्र सरकार और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि आज समय की मांग है कि हम एक साथ मिलकर दिल्लीवासियों की जान बचाएं।

Dedicated multi-department teams to visit all private hospitals in Delhi for inspection of availability of COVID19 medical infrastructure, admission of patients and availability of beds: Home Minister Amit Shah on decisions following review meeting on COVID19 situation in Delhi pic.twitter.com/fpMLyF79Cj — ANI (@ANI) November 15, 2020

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन कोरोना वायरस के 7,340 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या 4,82,170 हो गई। इसी दौरान दिल्ली में 96 मौतें हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में कुल मौतों का आंकड़ा 7,519 हो गया।

दिल्ली में अधिक से अधिक लोगों की जान बचने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन सिलिंडर, सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाएगी। सुरक्षा ही कोरोना का एक मात्र उपाय है, इसलिए लोगों को कोविड-19 बिहैवियर के बारे में बताने तथा लंबे समय में मेडिकल और स्वास्थ्य मानदंडों पर इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में ठोस संवाद कार्यनीति होनी चाहिए। इसके लिए भी निर्देश दिए गए।