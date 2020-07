Delhi की एक-चौथाई आबादी ने Corona को हराया, Sero Survey में 23% ज्यादा लोगों में मिला Corona Antibodies

नई दिल्ली। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमण के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) से चौंकाने वाले परिणाम निकलकर आए हैं। राजधानी में कराए गए सीरो सर्वे ( sero survey ) में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की करीब एक-चौथाई आबादी (23.48 percent people on average ) में IgG एंटीबॉडी ( antibodies ) मौजूद है। इसका साफ मतलब है कि जनसंख्या के इस हिस्से ने कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) जैसी घातक बीमारी को मात दे दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ( NCDC ) की ओर से कराई गई एक स्टडी में साफ पता चलता है कि दिल्ली में लोगों की एक बड़ी संख्या संक्रमित व्यक्ति बिना लक्षण वाले ( Asymptomatic ) रहे। इस रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलते हैं कि दिल्ली की लगभग एक-चौथाई आबादी में एंटीबॉडीज मौजूद है।

Delhi: Congress Headquarters में Staff Member ने फांसी लगाई, मौके से Suicide Note बरामद

दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने दिल्ली में सीरो-सर्वेलांस स्टडी शुय की थी। बताया गया कि एनसीडीसी द्वारा यह स्टडी दिल्ली सरकार के एनसीआर की मदद से पूरी की गई। कोरोना वायरस से जुड़े तथ्य जुटाने के लिए यह सर्वे 27 जून, 2020 से 10 जुलाई, 2020 तक किया गया। जानकारी के अनुसार इस सर्वे के लिए कुल 21,387 सैंपल इकठ्ठा किए गए और टेस्ट किए गए। ये टेस्ट्स नॉर्मल पॉल्यूलेशन में एंटीबॉडी की मौजूदगी की उपस्थिति की पहचान करने में काफी मददगार साबित हुए। ये टेस्ट केवल कोरोना पॉजिटिव लोगों में SARSCoV-2 की वजह से पिछले संक्रमण के बारे में बताता है।

Himachal: Corona Infection के बीच यज्ञ कर घिरे CM Jairam Thakur, Social Distancing की उड़ी धज्जियां

Rajasthan Political Crisis के बीच Sachin Pilot का ट्वीट- Assam और Bihar Flood प्रभावितों की मदद करें

इस सर्वे के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए टीमें बनाई गईं थी। सर्वे के अंतर्गत होने वाले टेस्टों के लिए सैंपल लेने से पहले लोगों की लिखित सहमति ली गई थी। जिसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित COVID KAVACH ELISA का इस्तेमाल किया गया और IgG एंटीबॉडी और इंफेकशन के लिए सैंपल्स का सीरो टेस्ट किया गया।