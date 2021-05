कोरोना के कारण दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पिता की मृत्यु, सीएम केजरीवाल ने दुख जताया

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है। दिल्ली के सीएम ने एक ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि "हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पिता को खो दिया। उनकी आज कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। सत्येंद्र खुद दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। परिवार के साथ मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।"

Our health minister Satyendra Jain lost his father today to COVID. V v sad. Satyendra himself has been working tirelessly round the clock for the people of Delhi.



God bless his soul and my heartfelt condolences to the family.