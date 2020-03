निर्भया केस: फांसी से पहले दोषियों ने अपना नया पैंतरा, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों को शुक्रवार को होने वाली फांसी में एक नया मोड़ सामने आ गया है। चार में से तीन दोषी ने फांसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।तीन दोषियों ने फांसी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसपर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि फांसी नहीं रोकी जाएगी। सुनवाई के दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद रहे ।

NHRC में लंबित पड़ा है मामला

सुनवाई के दौरान जज मनमोहन सिंह ने वकील से कहा कि इस मामले में पार्टियों के पास कोई ज्ञापन नहीं है, ना कोई हलफनामा है। क्या आपके पास इस याचिका को दायर करने की मंजूरी है। जज ने वकील से कहा कि आज आप तीन कोर्ट का चक्कर लगाए हैं। आप यह नहीं कह सकते की यह आसान है। हम लोग रात के 10 बजे भी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं।

इसपर दोषियों के वकील ए पी सिंह ने कहा कि एक मामला अभी NHRC में लंबित पड़ा है। ऐसे में दोषियों को अभी कैसे फांसी पर लटकाया जा सकता है।

वहीं, दोषी पवन गुप्ता के वकील ए पी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को लेकर चुनौती दी है। ए पी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका खारिज के खिलाफ याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई हो सकती है।

