Coronavirus: आर्थिक संकट से जूझने के लिए सरकार ने बनाई टास्क फोर्स

नई दिल्ली। देश के सामने कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बड़ा संकट बनकर खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार इससे निपटने के लिए प्रयासरत है। गुरुवार को पीएम मोदी (PM Modi) ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोगों से इस वायरस से मिलकर मुकाबला करने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि कोरोना वायरस के चलते देश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स देश की आर्थिक हालात और कोरोना से हो रहे नुकसान पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोनो वायरस महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत ने COVID-19 से लड़ने के लिए आर्थिक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये फोर्स महामारी से लड़ने की के दौरान अर्थव्यवस्था के बारे में सुझाव देगा।

