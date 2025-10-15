Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली-जयपुर हाइवे: बिना रुके शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा से गुजरेंगे वाहन

-लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा, सफर होगा आसान -जियो बैंक को सौंपे शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Oct 15, 2025

नई दिल्ली। अब दिल्ली-जयपुर वाया कोटपुतली हाइवे पर स्थित मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर अब एडवांस इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। अब तक यहां इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टम चल रहा था। नए सिस्टम से वाहन टोल नाकों से ब्रेक लगाए बिना तेज गति से गुजर सकेंगे।

दरअसल, हाइवों पर वाहनों की गति बरकरार रखने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए फ़ासटैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) पर आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब इसे मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर लागू करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) ने जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक को काम सौंपा है। इस नए सिस्टम के सफल होने पर कुछ समय बाद टोल नाकों से बैरियर भी हटाए जाने की योजना है। जियो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद ईश्वरन ने बताया कि हम मोबिलिटी की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि टोल वसूल करने का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। जियो पेमेंट्स बैंक, पहले से ही देशभर के राजमार्गें पर 11 टोल प्लाज़ा का काम संभाल रहा है।

यह मिलेगा फायदा

1. यातायात सुचारू चलता रहेगा

2. टोल प्लाजा पर गाडिय़ों को रोकने या धीरे करने की जरूरत नहीं होगी

3. लंबी कतार नहीं दिखेगी

4. किसी तय लेन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी

इस तरह करेगा काम

1. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी): यह फास्टैग में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीक है, जो वाहनों को टोल प्लाजा से तेजी से निकलने देती है।

2. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर): इस प्रणाली में वाहनों के नंबर प्लेट को कैमरों से स्वचालित रूप से पहचान कर टोल काटा जाता है

Published on:

15 Oct 2025 02:21 pm

Hindi News / Miscellenous India / दिल्ली-जयपुर हाइवे: बिना रुके शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा से गुजरेंगे वाहन

विविध भारत

