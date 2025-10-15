दिल्ली-जयपुर हाइवे: बिना रुके शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा से गुजरेंगे वाहन

दरअसल, हाइवों पर वाहनों की गति बरकरार रखने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए फ़ासटैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) पर आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब इसे मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर लागू करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) ने जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक को काम सौंपा है। इस नए सिस्टम के सफल होने पर कुछ समय बाद टोल नाकों से बैरियर भी हटाए जाने की योजना है। जियो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद ईश्वरन ने बताया कि हम मोबिलिटी की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि टोल वसूल करने का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। जियो पेमेंट्स बैंक, पहले से ही देशभर के राजमार्गें पर 11 टोल प्लाज़ा का काम संभाल रहा है।