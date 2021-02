दिल्ली MCD उपचुनाव: 5 सीटों पर मतदान जारी, तीन मार्च को आएगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली में रविवार को नगर निगम की 5 सीटों के उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया। इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगड़ वार्ड की सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड में उपचुनाव हो रहा है।

नगरपालिका उपचुनावों के लिए मतदान सुबह 7.30 से शुरू हो गए। ये शाम 5.30 बजे तक हो रहेगा। वहीं तीन मार्च को वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मुख्य प्रतिद्वंद्वियों आप, भाजपा और कांग्रेस में रविवार को होने वाले उपचुनावों को लेकर भरपूर उत्साह और तैयारियां देखने को मिलीं।

