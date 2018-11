फिर से हांफने लगी दिल्ली, थोड़ा सुधार के बाद खराब हुई आबोहवा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता फिर से 'खराब' हो गई है। कई बार तो हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। फिजां में घुलते जहर के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। बीते कुछ दिनों से बारिश और तापमान में हल्की गिरावट से दिल्ली की हवा कुछ सुधरी जरूर। प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन अभी भी ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शुक्रवार को भी पराली के धुएं के कारण दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई थी।

खराब हुई हवा

शनिवार सुबह आठ बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 ( PM 10 - 450, PM 2.5 - 303 ) दर्ज हुआ । वहीं वजीरपुर में AQI ( PM 10 - 450, PM 2.5 - 303 ) 319 देखा गया। नरेला, जहांगीरपुरी, श्रीनिवासपुरी में भी AQI 300 के करीब पहुंच गया। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI 201 से 300 के बीच रिकॉर्ड हुआ। द्वारका, शादीपुर समेत चार इलाकों में हवा की गुणवत्ता सामान्य रहीं। बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को 45% से अधिक बढ़ गया था। शुक्रवार का AQI गुरुवार के 162 (मध्यम) से 235 (खराब ) पर रहा, जबकि पीएम 2.5 का 24 घंटे का औसत 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg / m³) था। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में हवा खराब रही। मौसम अधिकारियों ने कहा कि कम हवा की गति ने हवा की गुणवत्ता खराब कर दी है। आने वाले दिनों में कोहरा भी घना होगा।

#Delhi: PM 10 level at 219 and PM 2.5 level at 239, both in 'Poor' category on Air Quality Index (AQI), at Lodhi Road. pic.twitter.com/qrT4AJIGz6