आप नेता राघव चड्डा ने केंद्र से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स मांगे, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। यहां के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भारी भीड़ देखने की मिल रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण मौतों का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर विभिन्न तरह के आरोप लगा रही है। बुधवार को आप पार्टी के नेता राघव चड्डा ने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी।

8500 MT ऑक्सीजन ही ढो पा रहे हैं

AAP द्वारा अपलोड किए गए इस वीडियो में दावा किया गया कि भारत में 1631 क्रायोजेनिक टैंक्स हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी करते हैं 8500 मीट्रिक टन। उन्होंने दावा किया कि इन टैंकर्स के पास 23,000 MT ऑक्सीजन को लाने की क्षमता है, जबकि वो सिर्फ 8500 MT ऑक्सीजन ही ढो पा रहे हैं। जाहिर है कुप्रबंधन एक कारक है।

