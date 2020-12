बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दीपक मल्होत्रा को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली में बैंक धोखाधड़ी के जरिए करोड़ों रुपए के गबन का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दीपक मल्होत्रा नामक एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। दीपक की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2.83 करोड़ रुपए के सरकारी बैंक को धोखा देने में अभी तक सफल रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में दीपक मल्होत्रा से गहन पूछताछ में जुटी है।

Fraudster Deepak Malhotra involved in cheating a government bank to the tune of Rs 2.83 crores on the basis of forged documents arrested: Delhi Police