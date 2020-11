हेड कॉन्स्टेबल Seema Dhaka को मिला आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन, 76 बच्चों को ढाई माह में ढूंढ निकाला

नई दिल्ली। अपने काम को लेकर एक महिला हेड कॉन्स्टेबल को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (out-of-turn promotion) दिया गया है। उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और निष्ठा को देखते उच्चाधिकारियों ने प्रमोशन देने का फैसला किया है। महिला हेड कॉन्स्टेबल सीमा ढाका (Seema Dhaka) ने 76 बच्चों को ढाई माह में ढूंढ निकाला। इसके कारण उनकी खूब वाहवाही हुई। इस कारण उनके प्रमोशन का निर्णय दिल्ली पुलिस ने लिया। जानकरी के मुताबिक सीमा ढाका ने जिन 76 बच्चों को ढूंढा है, उनमें 56 की उम्र 14 साल से भी कम है।

Delhi Police's Seema Dhaka awarded rank of Assistant Sub-Inspector by Police Commissioner, as out-of-turn promotion for tracing 76 missing children



"I worked without any break as per leads I had been getting. I am certainly happy," says Dhaka, who was earlier a head constable pic.twitter.com/wnqRk93jj6