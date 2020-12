नई दिल्‍ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लगातार 11 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की बात सरकार सनु तो रही है लेकिन सब बेनतीजा साबित हुईं। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वाहन किया है।

इस बीच दिल्‍ली पुलिस ने किसानों के चक्‍का जाम की वजह से कई रूट डायवर्ट कर दिए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, किसान विरोध के कारण चिल्ला बॉर्डर भी यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं।

Singhu, Auchandi, Piao Maniyari, Mangesh borders closed & NH 44 is closed on both sides. Take alternate routes via Lampur, Safiabad, Saboli, NH8/Bhopra/Apsara borders /Peripheral expressway: Delhi Traffic Police