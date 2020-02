Delhi Violence:  सोनिया गांधी बोलीं- गांधी के भारत में हिंसा का स्थान नहीं, फिरकापरस्तों को विफल करने की अपील

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नाॅर्थ-ईस्ट दिल्ली में जारी हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने बयान में दिल्ली की जनता से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और देश को मजहब के आधार पर बांटने वाली फिरकापरस्त ताकतों को विफल करने की अपील की है। उन्होंने हिंसा में हेड कॉन्स्टेबल की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

राहुल गांधी ने की धैर्य बनाए रखने की अपील

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के देश में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। देश में उन ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपनी सांप्रदायिक और विभाजनकारी विचारधारा थोपना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने दिल्लीवासियों से धैर्य बनाए रखने और शांति की अपील की।

The violence today in Delhi is disturbing & must be unequivocally condemned. Peaceful protests are a sign of a healthy democracy, but violence can never be justified. I urge the citizens of Delhi to show restraint, compassion & understanding no matter what the provocation.