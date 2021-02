Delhi violence : सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा - अभी हम दखल नहीं देंगे

नई दिल्ली। एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हिंसा की जांच जारी है।

Supreme Court dismisses another PIL seeking direction to the media not to declare farmers as 'terrorists' without any evidence.