दिल्ली की हवा हुई और खराब, AQI 400 के पार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार खराब होती जा रही है। गुरुवार को आसमान में पूरी तरह धुंध दिखाई दी। अब दिल्लीवासियों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ठंड के शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब हो गया है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक है।

Delhi: Air Quality continues to deteriorate in the national capital



Air Quality Index is at 451 in RK Puram (severe category), 394 at Lodhi Raod (very poor category), 440 around IGI Airport (severe category) and 456 in Dwarka (severe category). pic.twitter.com/RFlAbWtxse