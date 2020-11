दिल्ली का प्रदूषण से बुरा हाल,  AQI ‘बहुत खराब’

नई दिल्ली। देश की राजधानी की दिल्ली ( Delhi ) की सेहत आज भी नहीं सुधरी। दिल्ली की हवा सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि तीन दिन पहले की तुलना में सोमवार को लोगों को थोड़ी राहत मिली। एयर क्वालिटी इंडेक्स ( , AQI ) आज 362 रहा जबकि शुक्रवार को 400 के आसपास था।

Delhi: Air Quality Index is at 362 in

Sonia Vihar, 345 in Bawana, 326 in Patparganj and 373 in Jahangirpuri; all four in 'very poor' category, as per Central Pollution Control Board. pic.twitter.com/77BQmdDDjO