Delhi : शराब के लिए पैसे न देने पर युवक ने की मां की हत्या,  गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के खजूरी खास इलाके से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर शराब खरीदने के लिए पैसे न देने पर अपनी मां की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले की गहराई से जांच में जुटी है।

Delhi: Police have arrested a 22-year-old man for stabbing his mother to death over money to buy liquor, in Khajoori Khas area