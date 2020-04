Lockdown2: देश में दो दिनों की वजह से उठी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) से 21 दिन के लॉकडाउन ( Lock Down ) की अवधि बढ़ाने की अपील की है।

पीएम मोदी ( PM Modi ) ने भी सभी राज्यों के सीएम से बातचीत के बात अब तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन इस बीच देश में अब तक ओडिशा ( Odisha ) , पंजाब ( Punjab ), महाराष्ट्र ( Maharashtra ) , प.बंगाल ( West Bengal ) और तेलंगाना ( Telangana ) समेत पांच राज्य अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा भी चुके हैं।

आपको बात दें कि देश में 9 और 10 अप्रैल दो दिनों की वजह से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग उठी है। क्या है इसके पीछे वजह आईए जानते हैं...

देश के बड़े डॉक्टर भी बोले बढ़ना चाहिए लॉकडाउन, जानिए क्या है वजह

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जिन आकड़ों ने सबसे ज्यादा परेशान किया है वो 9 और 10 अप्रैल के हैं। दरअसन इन दो दिनों के आकंड़ों ने देश में कोरोना के स्टेज 3 की आहट को हवा दी है और इसी वजह से लॉकडाउन2 की मांग बढ़ी।

दरअसल 9 अप्रैल को देश में कोरोना संक्रमित लोगों के 787 मामले सामने आए और 10 अप्रैल को 863 मामले आए। इन आंकड़ों ने उस डर को हवा दे डाली कि कहीं देश कोरोना वायरस की तीसरी स्टेज में तो नहीं पहुंच रहा।

आपको बात दें कि 14 अप्रैल को देश में 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन अब ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन दो हफ्ते आगे बढ़े।

लॉकडाउन2 लागू हुआ तो घर पर ही मनाने होंगे बड़े त्योहार, जानें किन त्योहारों की चमक होगी फीकी

अप्रैल के 10 दिन में 6000 नए मामले

भारत में COVID-19 से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में 909 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटों में 34 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ शुक्रवार को देश भर में कोरोना के 859 मामले सामने आए।

जबकि पिछला महीना खत्म होने तक यानी 31 मार्च तक संक्रमण का आंकड़ा 1397 था। यानी अप्रैल के सिर्फ 10 दिनों में ही करीब 6000 मामले सामने आ गए हैं।

12 अप्रैल तक 8356 मामले

वहीं 12 अप्रैल तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 8356 तक पहुंच गई है। इसमें 7367 मरीज और 716 ठीक हो चुके मरीज शामिल हैं। जबकि 273 लोगों की मौत हो चुकी है।

