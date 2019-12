Delhi Ncr में गलन भरी ठंड के बाद घना कोहरा, हवाई सेवा और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भयंकर सर्दी ने पहले से ज्‍यादा विकराल रूप धारण कर लिया है। सोमवार सुबह जब लोग उठे तो चारों तरु घना कोहरा था। विजिबिलिटी जीरो नजर आ रही थी। लोग पड़ोसियों का घर भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे।

बता दें कि दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

भीषण सर्दी और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। सोमवार को कोहरे की वजह से हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तीसरे दिन भीषण सर्दी को देखते हुए आनंद विहार इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के नजदीक बने रैन बसेरे में रात के वक्त लोगों ने शरण ली।

Low visibility in Delhi due to fog,visuals from Vasant Vihar area. Minimum temperature(in Safdarjung) at 4.6 degrees pic.twitter.com/y9YNPtrTZq