DGP Dilbag Singh : जम्मू क्षेत्र में केवल 3 आतंकी सक्रिय, पाक की ड्रोन से हथियार पहुंचाने की कोशिश नाकाम

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जम्मू क्षेत्र में एक दर्जन आतंकवादी सक्रिय थे। इनकी संख्या सीमित होकर तीन हो गई है। ये आतंकवादी किश्तवाड़ जिले में हैं। हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक होते ही हम उन्हें भी निपटा देंगे।

There were a dozen terrorists active in the Jammu region, the number has reduced to three now. They are in Kishtwar district, we are tracking them: #JammuAndKashmir DGP Dilbag Singh pic.twitter.com/BmGIXX1gS4