ऑपरेशन SHIELD का कमाल, दिल्ली का एक इलाका हुआ कोरोना मुक्त

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus ) का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7000 के पार हो चुकी है जबकि इस घातक वायरस के चलते 239 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) से लॉकडाउन ( Lock Down ) अवधि बढ़ाने की अपील की है।

कोरोना से जंग के बीच राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर सामने आई है। यहां दिल्ली सरकार की मुहिम रंग लाई है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हाल में ऑपरेशन SHIELD शुरू किया है। इस ऑपरेशन के जरिये दिल्ली की दिलशाद गार्डन इलाके को कोरोना मुक्त करने में बड़ी कामयाबी मिली है।

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन SHIELD शुरू किया है। दिल्ली सरकार दिलशाद गार्डन में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक चला चुकी है। दिलशाद गार्डन में जब एक के बाद एक 8 पॉजिटिव केस आए, तो सरकार ने यहां ऑपरेशन SHIELD चलाया।

इस ऑपरेशन का असर अब दिल्ली सरकार को देखने को मिला है। 15 दिन की मेहनत से अब इस क्षेत्र को कोरोना से मुक्त किया है। सरकार का कहना है कि पिछले 10 दिन से यहां कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है।

दिलशाद गार्डन की रहनेवाली एक महिला और उनके बेटे सऊदी अरब से लौटने पर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। महिला का इलाज करने वाले मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर समेत 7 लोग वायरस का शिकार हो गए।

इसके बाद सरकार ने दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी एरिया को पूरी तरह से कन्टेनमेंट जोन घोषित किया। महिला के 81 कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर उनका इलाज और क्वारंटीन किया गया।

महिला के बेटे के कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई।

15 हजार से ज्यादा लोगों की हुई स्‍क्रीनिंग

ऑपरेशन शील्ड के तहत दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी इलाके में 123 मेडिकल टीम का गठन किया गया। इन टीमों ने 4032 घरों में रहने वाले 15 हजार से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की।

अब यहां पर कोई नया केस नहीं आया है। फिर भी सरकार के अधिकारी लगातार 15 हजार लोगों को फोन कर कोरोना के संबंध में जानकारी ले रहे हैं।

