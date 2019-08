नई दिल्ली। दिल्ली में सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई मस्जिदों का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है। दिल्‍ली अल्‍पसंख्‍यक आयोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है।

कार्रवाई की सिफारिश

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग फैक्‍ट फाइंडिंग कमेटी ( DMC Fact Finding Committee ) ने जांच के दौरान भाजपा सांसद के दावों को गलत पाया है। फैक्‍ट फाइंडिग कमेटी ने अल्पसंख्यक आयोग से सिफारिश की है कि भाजपा सांसद ने गलत तथ्य, अफवाह फैलाकर और एक समुदाय को टारगेट करने का काम किया है।

दिल्ली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके लिए आयोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।

कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग लोकसभा आचार समिति को भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ( BJP Parvesh Verma) के खिलाफ शिकायत दे।

Fact-finding Committee of Delhi Minorities Commission: We have given 8 recommendations to Commission,one of them to start legal proceedings & lodge an FIR against BJP MP parvesh verma for spreading rumours against a particular community & trying to disturb peace&harmony in Delhi pic.twitter.com/7TkPdJhRSf