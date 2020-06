DMK पूर्व सांसद को आया गुस्साः Duty पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी लात, जानें क्या है पीछे की वजह

नई दिल्ली। नेताओं को अपना रसूख दिखाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा। लेकिन कोरोना काल के बीच भी कई नेता ऐसे हैं जो अपनी नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के धर्मापुरी ( Dharmapuri ) में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां डीएमके पूर्व सांसद आर आर्जुन ( DMK Ex MP R Arjun ) पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ( Policeman ) को लात मारने का आरोप लगा है।

यही सांसद का मन लात मार कर भी नहीं भरा तो इस नेता ने पुलिसकर्मी को भद्दी गालियां भी दे डालीं। ये घटना सेल्लम के पास की बताई जा रही है। पब्लिक प्लेस पर हुई इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरस ( Video Viral ) हो रहा है।

#WATCH: Former MP K Arjunan hits a police personnel on duty near Salem check-post who sought an e-pass from him as per #COVID19Lockdown guidelines. #TamilNadu (28/6) pic.twitter.com/siSU2fukIp