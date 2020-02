ट्रंप का भारत दौरा: हवाई सुरक्षा पर खास नजर, अहमदाबाद में तैनात किया गया स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की ओर से खासा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच खबरें आ रही है कि अमरीकी राष्ट्रपति को हवाई सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम ( indigenous Anti-Drone System ) गुजरात के अहमदाबाद में तैनात किया जा रहा है।

यह सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ( DRDO ) की ओर से विकसित किया गया है।स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम का परिक्षण किया गया। इस प्रणाली ने परीक्षणों के दौरान आने वाले एक ड्रोन को बेअसर कर दिया। बता दें कि भारत आ रहे अमरीकी राष्ट्रपति ( donald Trump security) की भारीभरकम सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सुर्खियों में है।

The indigenous Anti-Drone System being deployed in Ahmedabad, Gujarat for providing aerial security cover to US President Donald Trump. Developed by the DRDO, the system neutralised an incoming drone during trials. pic.twitter.com/jlON9JpxAn